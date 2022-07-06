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  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок682 просмотра

Что-то пошло не так и на мобильной версии не отображаются стили некоторых компонентов, нужно быстренько привести в порядок. Платформа битрикс

3 года назад
taisakovalchuk
23 года
3 года в сервисе
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Заявки фрилансеров

Бекболот
 
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