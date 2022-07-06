Требуется HTML-верстка двух проектов из Figma. Условия: валидность, кроссбраузерность и PageSpeed не ниже 90. Для каждого проекта нужно указать отдельную цену в комментариях.
Поправить верстку на сайте
Что-то пошло не так и на мобильной версии не отображаются стили некоторых компонентов, нужно быстренько привести в порядок. Платформа битрикс
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