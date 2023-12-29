Качественная верстка сайта. Уникальный дизайн + адаптив. Монтаж видеороликов

О себе:

Более 3 лет занимаюсь веб-дизайном/версткой сайтов/приложений и видеомонтажом.

С огоньком в глазах берусь за дело и довожу его до хорошего результата, который радует меня и заказчика.

Люблю свое дело и погружаюсь в него с душой.

В работе:

Все требования по проекту согласовываются и сдаются вовремя.

Работаю как по предоплате , так и по безопасной сделке.

Стек технологий

(HTML/CSS)

JavaScript (если нужно jQuery)

Swiper

Bootstrap

WordPress

Tilda

React

Angular 2.0

Видеомонтаж в Premiere Pro

Контакты:

telegram

https://taplink.cc/vikkiweb

vk : https://vk.com/1kolibriweb

WhatsApp: +375445828013

Viber: +375445828013

[email protected]