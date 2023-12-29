KolibriWeb

Виктория KolibriWeb

 
30 летБеларусь/Могилёв
4 года на фриланс-бирже
Была
9 дней назад
Качественная верстка сайта. Уникальный дизайн + адаптив. Монтаж видеороликов

О себе:

Более 3 лет занимаюсь веб-дизайном/версткой сайтов/приложений и видеомонтажом.

С огоньком в глазах берусь за дело и довожу его до хорошего результата, который радует меня и заказчика.

Люблю свое дело и погружаюсь в него с душой.

В работе:

Все требования по проекту согласовываются и сдаются вовремя.

Работаю как по предоплате , так и по безопасной сделке.

Стек технологий

  • (HTML/CSS)

  • JavaScript (если нужно jQuery)

  • Swiper

  • Bootstrap

  • WordPress

  • Tilda

  • React

  • Angular 2.0

  • Видеомонтаж в Premiere Pro

Контакты:

telegram

https://taplink.cc/vikkiweb

vk : https://vk.com/1kolibriweb

WhatsApp: +375445828013

Viber: +375445828013

[email protected]

JavascriptWordPressВерстка сайтаHTMLCSSBootstrapjQueryTildaAngularReact.js
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