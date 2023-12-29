Качественная верстка сайта. Уникальный дизайн + адаптив. Монтаж видеороликов
О себе:
Более 3 лет занимаюсь веб-дизайном/версткой сайтов/приложений и видеомонтажом.
С огоньком в глазах берусь за дело и довожу его до хорошего результата, который радует меня и заказчика.
Люблю свое дело и погружаюсь в него с душой.
В работе:
Все требования по проекту согласовываются и сдаются вовремя.
Работаю как по предоплате , так и по безопасной сделке.
Стек технологий
(HTML/CSS)
JavaScript (если нужно jQuery)
Swiper
Bootstrap
WordPress
Tilda
React
Angular 2.0
Видеомонтаж в Premiere Pro
Контакты:
vk : https://vk.com/1kolibriweb
WhatsApp: +375445828013
Viber: +375445828013
Я против войны в Украине!
Портфолио
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