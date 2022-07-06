Интеграция и правки

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки424 просмотра

Имеется чистая HTML верстка шаблона. Нужно интегрировать его и установить на DLE. После чего выполнить правки по сайту.

DLEHTML
3 года назад
Maxic333
Максим 
34 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Виктория
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
3 года назад
Бахромхожа
 
23 года
4 года в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
3 года назад

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