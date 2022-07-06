Требуются правки в существующую HTML-верстку. Необходимо исправить работу плавного скролла и меню для мобильной версии сайта. Ожидаются специалисты из России и Белоруссии.
Интеграция и правки
Имеется чистая HTML верстка шаблона. Нужно интегрировать его и установить на DLE. После чего выполнить правки по сайту.
Заявки фрилансеров
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