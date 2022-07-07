HTML-верстка сайта для компании

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен16 заявок757 просмотров

Добрый день.

Требуется верстальщик - умеющий верстать и работать. Есть дизайн в Figma на 5 страниц. Нужна качественная адаптивная верстка. Реализовать всю логику сайта(модальные окна, переходы по ссылкам, спойлеры и т.д.).

Сайт будет натягиваться на CMS.

Требования:

- Отчёт каждые 4 часа на Вашем сервере.

- Резиновая верстка без брейкпоинтов;

- Использовать стандартный JS, из слайдеров - swiper;

- Анимация при прокрутке;

- Использовать сборщик gulp;

- Использовать методологию БЭМ;

- Стили делать через препроцессор SCSS, все цвета выносить в переменные и использовать их;

- Код должен быть читабельным, т.к. с ним после вас будет работать другой специалист.

Макет скину кандидату. При отклике на проект оставляйте, пожалуйста, свои контакты в телеграмм. Возможно дальнейшее сотрудничество!

FigmaHTMLJavaScriptSCSSGulp
3 года назад
aandreyzamorskiy
42 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

H0lyM0lly
21 год
3 года в сервисе
Был
33 минуты назад
3 года назад
$20
2 дня
Escrow
Отличный исполнитель, выполнил всю работу качественно и очень быстро, на протяжении всего сотрудничества был всегда на связи! В будущем ещё поработаю с Дмитрием. Рекомендую!
Андрей это замечательный заказчик, четко поставил все задачи. Был всегда на связи и отвечал на любые возникающие вопросы, Спасибо Вам за работу! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

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