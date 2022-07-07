Виконати корекцію дизайну на сайті WordPress для двох сторінок. Для першої сторінки адаптувати блок контактів для розширень від 1440 до 768 та 425 до 320, підігнати розміри та кольори. Для другої сторінки забезпечити відображення картинок в блоках "Хід будівництва" та "Огляд Комплексу" на мобільних пристроях.
HTML-верстка сайта для компании
Добрый день.
Требуется верстальщик - умеющий верстать и работать. Есть дизайн в Figma на 5 страниц. Нужна качественная адаптивная верстка. Реализовать всю логику сайта(модальные окна, переходы по ссылкам, спойлеры и т.д.).
Сайт будет натягиваться на CMS.
Требования:
- Отчёт каждые 4 часа на Вашем сервере.
- Резиновая верстка без брейкпоинтов;
- Использовать стандартный JS, из слайдеров - swiper;
- Анимация при прокрутке;
- Использовать сборщик gulp;
- Использовать методологию БЭМ;
- Стили делать через препроцессор SCSS, все цвета выносить в переменные и использовать их;
- Код должен быть читабельным, т.к. с ним после вас будет работать другой специалист.
Макет скину кандидату. При отклике на проект оставляйте, пожалуйста, свои контакты в телеграмм. Возможно дальнейшее сотрудничество!
Выбранный исполнитель
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