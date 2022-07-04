Календарь событий для сайта в html

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок534 просмотра

Всем привет. Мне нужен для Тильды календарь в html который бы я мог в вставит в сайт. В который бы я мог вписывать события и при наведении они всплывали.

Вот пример https://www.figma.com/proto/yJuIXw7F1nj3Y2oOWDpuZj/Untitled?page-id=0%3A1&node-id=9%3A260&scaling=min-zoom&starting-point-node-id=9%3A260

Цвета и все остальное должно быть такое же как и на примере. Кроме фона. Фона вообще не должно быть. Календарь должен маштабироваться. Минимальное значение 250px и до …

Синим должна быть выделена текущая дата.

Зеленым выделены события ( при нажатии на события(зелёную дату) появляется окно как на макете)

В общем все как на макете.

И главное чтобы возможность вносить изменения в даты бала только у владельца сайта. В идеале хотелось бы чтобы была отдельная страница, где бы я мог выбирать дату, добавлять в неё (в дату) описание события, и добавлять ссылку к кнопке подробнее. Либо кодом (в коде выделить примечание куда и что вводить) либо как то ещё.

HTMLNode.jsTilda
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