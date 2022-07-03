Всем примет нужно сверстать магазин вордпресс по макетам. Адаптива пока нет но есть пример сайта с которого рисовали в принципе его адаптив и можете взять за основу. Да и функционал в принципе тот же.

Из функционала не стандартного это по карточке товара.

Есть доп товары это конфеты, мишки и тд в карточке товара Этот блок для всехкарточек один и тот же. В принципе его даже каталогом делать не нужно можно как то в коде его прописать и все. Ну само собой должна цена менятся и в корзине падать с доп товаром.

По отзывам для каждого товара свои, приходят на почту и после одобрения публикуется.

А так не каких платежек и процего не нужно просто заявка на почту.