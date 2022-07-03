Верстка магазина вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок467 просмотров

Всем примет нужно сверстать магазин вордпресс по макетам. Адаптива пока нет но есть пример сайта с которого рисовали в принципе его адаптив и можете взять за основу. Да и функционал в принципе тот же. 

Из функционала не стандартного это по карточке товара. 

Есть доп товары это конфеты, мишки и тд в карточке товара Этот блок для всехкарточек один и тот же. В принципе его даже каталогом делать не нужно можно как то в коде его прописать и все. Ну само собой должна цена менятся и в корзине падать с доп товаром. 

По отзывам для каждого товара свои, приходят на почту и после одобрения публикуется. 

А так не каких платежек и процего не нужно просто заявка на почту. 

WordPress
3 года назад
fricza
39 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
7 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

Zverzor
27 лет
3 года в сервисе
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2 года назад
3 года назад
$250
9 дней
Escrow
На первый взгляд хороший заказчик. Уже через день начал показывать свою плохую сторону. Макеты в псд, работу начал делать точно, по макету, но увы, все не нравится. (макеты в псд - это прототипы, без графики и с плохими изображениями). Пришла претензия от него: "почему такое плохое качество изображений", хотя взяты они с его макета. По опыту скажу, поведение Александра частично совпадает с мошенниками, с которыми я сталкивался. Плюс ко всему, обнаружил, что аккаунт на бирже заблокирован. Крайне неприятно и очень жаль потраченного времени.

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