Необходим специалист по JS для завершения верстки страницы чекаута. Нужно реализовать функционал обновления блоков при изменении данных, добавить всплывающие окна и проанализировать текущий JS код. Работа должна быть полностью завершена без необходимости доработки со стороны программиста.
Верстка магазина вордпресс
Всем примет нужно сверстать магазин вордпресс по макетам. Адаптива пока нет но есть пример сайта с которого рисовали в принципе его адаптив и можете взять за основу. Да и функционал в принципе тот же.
Из функционала не стандартного это по карточке товара.
Есть доп товары это конфеты, мишки и тд в карточке товара Этот блок для всехкарточек один и тот же. В принципе его даже каталогом делать не нужно можно как то в коде его прописать и все. Ну само собой должна цена менятся и в корзине падать с доп товаром.
По отзывам для каждого товара свои, приходят на почту и после одобрения публикуется.
А так не каких платежек и процего не нужно просто заявка на почту.
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