Адаптивно сверстать ленд по макету

$37
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен33 заявки1008 просмотров

Здравствуйте есть дизайн макет в Figma. Нужно сделать по нему адаптивную верстку. Дизайн скину кандидату. Желательно оставлять телеграмм для связи.

Бюджет: 35-40$

Figma
3 года назад
guest_16557481483321
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Maxseem84
40 лет
10 лет в сервисе
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3 года назад
$35
2 дня
Отлично сверстал. Все качественно и четко. Рекомендую к сотрудничеству.
Все прошло хорошо, никаких придирок к работе! Рекомендую!

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