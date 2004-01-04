Верстальщик, на которого можно рассчитывать ✅

Имею 4-летний опыт в программировании и 2-летний опыт в верстке.

Дважды победил в Международном форуме научной молодежи "Шаг в будущее" (1, 2).

Работаю по Безопасной сделке либо по предоплате (зависит от стоимости проекта).

❓﻿ Почему я

пишу свой чистый код там, где это возможно (JS)

принимаю правки, пока заказчик не останется доволен

График работы

Пн - Пт

05:00 - 14:00 по МСК (т.к. у меня +4 от МСК)

По безопасной сделке

На карту

На счет ЮМани

Где посмотреть мои работы

https://www.weblancer.net/users/vladimirruppel/portfolio/ (в описании каждой работы есть ссылки на готовые страницы)

https://vladimirruppel.github.io/

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