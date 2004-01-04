Верстальщик, на которого можно рассчитывать ✅
Имею 4-летний опыт в программировании и 2-летний опыт в верстке.
Дважды победил в Международном форуме научной молодежи "Шаг в будущее" (1, 2).
Работаю по Безопасной сделке либо по предоплате (зависит от стоимости проекта).
❓ Почему я
- пишу свой чистый код там, где это возможно (JS)
- принимаю правки, пока заказчик не останется доволен
График работы
- Пн - Пт
- 05:00 - 14:00 по МСК (т.к. у меня +4 от МСК)
Принимаю оплату
- По безопасной сделке
- На карту
- На счет ЮМани
Где посмотреть мои работы
- https://www.weblancer.net/users/vladimirruppel/portfolio/ (в описании каждой работы есть ссылки на готовые страницы)
- https://vladimirruppel.github.io/
📞 Свяжитесь со мной
- e-mail: [email protected]
- telegram: bobarup
Я против войны в Украине!
—
недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
- Верстка многостраничного сайта для автошколы31 просмотр
- "Шериф Пицца" - верстка многостраничного сайта28 просмотров
- Верстка многостраничного сайта для парфюмерии20 просмотров
- "Начай" - многостраничный сайт для выплаты чаевых16 просмотров
- Адаптивная верстка лэндинга55 просмотров
- Адаптивная верстка лэндинга56 просмотров
- МРПА - верстка новостного портала99 просмотров
- AudioFree - верстка интернет-магазина наушников88 просмотров
- Barber - верстка лендинга барбершопа71 просмотр
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
2 года назад
Огромное спасибо за быстрое и качественное выполнения работы. Всё выполнено в кратчайшие сроки.
Ответный отзыв
Спасибо, что выбрали меня исполнителем. Всегда рад дальнейшему сотрудничеству
$10
10 баллов
2 года назад
Владимир классный исполнитель! Умеет хорошо верстать. Сделал очень быстро работу. Качество на высшем уровне. Категорически рекомендую к сотрудничеству. Очень пунктуальный и приятный в работе.
Ответный отзыв
Приятный заказчик. Грамотно составил техническое задание, предоставил качественный макет. На вопросы отвечает быстро. Рекомендую
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2 отзыва
$5/час
от $20от 2 дней
нет рейтинга