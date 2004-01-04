vladimirruppel

Владимир Руппель vladimirruppel

 
19 летРоссия/Барнаул
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Верстальщик, на которого можно рассчитывать &#9989;

Имею 4-летний опыт в программировании и 2-летний опыт в верстке.

Дважды победил в Международном форуме научной молодежи "Шаг в будущее" (1, 2).

Работаю по Безопасной сделке либо по предоплате (зависит от стоимости проекта).

﻿ Почему я

  • пишу свой чистый код там, где это возможно (JS)
  • принимаю правки, пока заказчик не останется доволен

График работы

  • Пн - Пт
  • 05:00 - 14:00 по МСК (т.к. у меня +4 от МСК)

﻿Принимаю оплату

  • По безопасной сделке
  • На карту
  • На счет ЮМани

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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
guest_16552939152827
2 года в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
2 года назад
Адоптивная верстка HTML С ФИГМЫ
Огромное спасибо за быстрое и качественное выполнения работы. Всё выполнено в кратчайшие сроки.
Спасибо, что выбрали меня исполнителем. Всегда рад дальнейшему сотрудничеству
Ответный отзыв
gigecon
33 годаПакистан
2 года в сервисе
Был
2 года назад
7 отзывов(-3)
$10
10 баллов
2 года назад
Сверстать лендинг
Владимир классный исполнитель! Умеет хорошо верстать. Сделал очень быстро работу. Качество на высшем уровне. Категорически рекомендую к сотрудничеству. Очень пунктуальный и приятный в работе.
Приятный заказчик. Грамотно составил техническое задание, предоставил качественный макет. На вопросы отвечает быстро. Рекомендую
Ответный отзыв
HTML-верстка
2 отзыва
$5/час
от $20от 2 дней
нет рейтинга