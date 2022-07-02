Необходима верстка сайта с двумя версиями: мобильной и десктопной. Требования включают использование БЭМ, семантическую разметку, адаптивность, кроссбраузерность, оптимизацию изображений и подключение шрифтов. Сайт должен корректно отображаться в последних версиях популярных браузеров на разных устройствах. Предпочтительны навыки работы с препроцессорами и шаблонизаторами.
Верстка - пройти тест PageSpeed Insights
Є заново створені сторінки сайту тут та тут.
Але вони не проходять тест PageSpeed Insights. Треба, щоб проходили.
Додаю скрін про свою сторінку (Снимок 1.JPG) та скрін тесту про успішне проходження тесту іншим сайтом (Снимок 2.JPG). Треба: Досягти проходження моїми сторінками тесту PageSpeed Insights до рівня "Оценка основных интернет-показателей: проверка пройдена".Зрозуміло, що картинки сайту неможливо ні видаляти, ні спаскудити.
Вимоги до виконавця:
- Достатні знання та навички у htlm, css, php, js
- Наявність у інтернет виконаних завдань щодо верстки сайтів, у яких "Оценка основных интернет-показателей: проверка пройдена"..
- Мені не важливо, скільки років у вас досвіду, скільки сайтів у портфоліо чи скільки ви у сервісі. Мені важливо те, щоб ви змогли виконати це завдання.
Розробник: з можливістю спілкування голосом по моб зв’язку чи меседжерам.
Прошу пропонувати:
- Підхід до реалізації завдання.
- Терміни реалізації
- Вартість.
Розрахунок: гривнами на карту тільки після реалізації завдання.
Дякую!
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