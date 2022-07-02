Є заново створені сторінки сайту тут﻿ та тут﻿.

Але вони не проходять тест PageSpeed Insights . Треба, щоб проходили.

Додаю скрін про свою сторінку (Снимок 1.JPG) та скрін тесту про успішне проходження тесту іншим сайтом (Снимок 2.JPG). Треба: Досягти проходження моїми сторінками тесту PageSpeed Insights до рівня "Оценка основных интернет-показателей: проверка пройдена".Зрозуміло, що картинки сайту неможливо ні видаляти, ні спаскудити.

Вимоги до виконавця:

- Достатні знання та навички у htlm, css, php, js

- Наявність у інтернет виконаних завдань щодо верстки сайтів, у яких "Оценка основных интернет-показателей: проверка пройдена"..

- Мені не важливо, скільки років у вас досвіду, скільки сайтів у портфоліо чи скільки ви у сервісі. Мені важливо те, щоб ви змогли виконати це завдання.

Розробник: з можливістю спілкування голосом по моб зв’язку чи меседжерам.

Прошу пропонувати:

- Підхід до реалізації завдання.

- Терміни реалізації

- Вартість.

Розрахунок: гривнами на карту тільки після реалізації завдання.

Дякую!