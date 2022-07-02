Изменить вид форм заявки на сайте

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок457 просмотров

Задача: изменить стиль форм сайта с помощью добавления своего CSS

  • Размер текста кнопки должен быть не менее чем у крупного заголовка выше
  • Поля ввода должны выглядеть как прямоугольные поля, не как просто линии
  • Размер текста в полях ввода сравнимый с размером текстом кнопки
  • Форма в светлых тонах
  • Шрифт формы должен наследоваться родительских элементов сайта
  • Цвет кнопки - зелёный
  • Форма должна адаптивно отображаться и на компьютерах и на мобильных
Результат работы - небольшой блок css-кода, который я сам добавлю на сайт

Подробно https://bdsx.notion.site/a243f5fc1ecc4cafa994d4eee4f01947

CSS
3 года назад
vborodinv
Вячеслав 
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