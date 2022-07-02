Необходима верстка сайта с двумя версиями: мобильной и десктопной. Требования включают использование БЭМ, семантическую разметку, адаптивность, кроссбраузерность, оптимизацию изображений и подключение шрифтов. Сайт должен корректно отображаться в последних версиях популярных браузеров на разных устройствах. Предпочтительны навыки работы с препроцессорами и шаблонизаторами.
Изменить вид форм заявки на сайте
Задача: изменить стиль форм сайта с помощью добавления своего CSS
- Размер текста кнопки должен быть не менее чем у крупного заголовка выше
- Поля ввода должны выглядеть как прямоугольные поля, не как просто линии
- Размер текста в полях ввода сравнимый с размером текстом кнопки
- Форма в светлых тонах
- Шрифт формы должен наследоваться родительских элементов сайта
- Цвет кнопки - зелёный
- Форма должна адаптивно отображаться и на компьютерах и на мобильных
Подробно https://bdsx.notion.site/a243f5fc1ecc4cafa994d4eee4f01947
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