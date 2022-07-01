Необходимо сверстать интерфейсы для игрового roleplay-сервера GTA5, используя Vue3, SASS и методологию БЭМ. Ожидается долгосрочное сотрудничество и адаптивная верстка для различных экранов. Работа с макетами из Figma, а также написание логики на Vue приветствуется. Оплата сдельная, зависит от объема работ и навыков.