Верстка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт30 заявок1355 просмотров

Верстка страницы сайта

[1] верстаем 2 версии мобильную и дектоп, обе адаптивные в рамках своих разрешений

[2] Требования к верстке

-Сборщик (с конфигом)

-БЭМ (туда же можно OOCSS, SMACSS)

-Линтеров наличие, желательно

-Семантическая разметка (html5 тэги и их иерархия)

-Контент не должен ломать вёрстку

-Препроцессоры / SCSS, LESS - режим организации стилей на проекте в целом

-Шаблонизаторы

-Респонсива наличие само собой

-Стиль кода (js/jquery)

-Кроссбраузерность

-Фавиконы кросбраузыерные (сборщик решает эту проблему)

-Рациональность использования сторонних плагинов или наоборот их отсутствие

-Оптимизация (использование тегов picture, размеры файлов и пр. вещи из googlePageSpeed, например)

-Картинки и современные форматы изображений, в идеале

-Шрифты и их подключение (в идеале бы вариативные)

-Векторные иконки (их оптимизация)

-Единицы измерения в идеале не px, а rem/em

[3] Требования к совместимости с клиентскими браузерами

Сайт должен быть рассчитан на работу при минимальном горизонтальном разрешении экрана 320 точки (px). Отображение сайта в зависимости от разрешения монитора

разрабатывается исходя из дизайн-макетов, которые согласовываются с Заказчиком

перед этапом вёрстки шаблонов страниц сайта.

Все функции сайта корректно работают в следующих браузерах

1. Windows 7,8,10

1. Microsoft Edge (последняя актуальная версия на момент запуска сайта).

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2. Mozilla Firefox (последняя актуальная версия на момент запуска сайта).

3. Google Chrome (последняя актуальная версия на момент запуска сайта).

4. Opera (последняя актуальная версия на момент запуска сайта).

2. OS X

1. Safari (последняя актуальная версия на момент запуска сайта).

2. Mozilla Firefox (последняя актуальная версия на момент запуска сайта).

3. Google Chrome (последняя актуальная версия на момент запуска сайта).

4. Opera (последняя актуальная версия на момент запуска сайта).

3. Мобильные устройства

1. Safari (последняя актуальная версия на момент запуска сайта).

2. Mozilla Firefox (последняя актуальная версия на момент запуска сайта).

3. Google Chrome (последняя актуальная версия на момент запуска сайта).

4. Opera Mini (последняя актуальная версия на момент запуска сайта).

Для корректного отображения портала в браузере должна быть включена поддержка

JavaScript сценариев и разрешено сохранение cookies.

HTMLJavaScriptjQuerySCSS
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Mailady
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