Работая со мной вы можете быть уверены, что:
ваше техническое задание будет тщательно изучено и проанализировано;
все пожелания по выполнению и нюансы в работе будут соблюдены;
доработки и исправления не структурного характера уже включены в стоимость;
если я оставил заявку к Вашему проекту, значит он действительно интересен мне и я хочу вложить в него своё время и силы;
Вы существенно сэкономите деньги, поскольку я сам могу разработать адаптивную версию сайта и не потребуется заказа дополнительных макетов дизайна;
от нашего сотрудничества выиграют обе стороны: Вы получите качественно выполненную работу, а я повышу свое индивидуальное мастерство;
Особенности работы:
пробные, тестовые задания за бесплатно не делаю;
работаю без предоплаты;
готов приступить к работе сразу же;
всегда довожу дело до победного конца;
соблюдаю сроки;
всегда на связи Пн. - Пн. с 9:00 до 21:00;
по желанию скидываю промежуточные результаты работы;
конечный архив проекта отправляю только после полной оплаты;
Варианты оплаты:
Приват Банк
PayPal
Безопасный платеж
Мои контакты:
E-mail: [email protected]
Telegram: rudenko_ihorrr
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