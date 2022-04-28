rudenko_igorr

Игорь Руденко rudenko_igorr

 
29 летУкраина/Харьков
2 года на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным кодом. CSS3, HTML5, Адаптивность, БЭМ, Flexbox/Grid, Less/Sass, Prepros, Gulp, Bootstrap, JavaScript

﻿Работая со мной вы можете быть уверены, что:

  • ваше техническое задание будет тщательно изучено и проанализировано;

  • все пожелания по выполнению и нюансы в работе будут соблюдены;

  • доработки и исправления не структурного характера уже включены в стоимость;

  • если я оставил заявку к Вашему проекту, значит он действительно интересен мне и я хочу вложить в него своё время и силы;

  • Вы существенно сэкономите деньги, поскольку я сам могу разработать адаптивную версию сайта и не потребуется заказа дополнительных макетов дизайна;

  • от нашего сотрудничества выиграют обе стороны: Вы получите качественно выполненную работу, а я повышу свое индивидуальное мастерство;

Особенности работы:

  • пробные, тестовые задания за бесплатно не делаю;

  • работаю без предоплаты;

  • готов приступить к работе сразу же;

  • всегда довожу дело до победного конца;

  • соблюдаю сроки;

  • всегда на связи Пн. - Пн. с 9:00 до 21:00;

  • по желанию скидываю промежуточные результаты работы;

  • конечный архив проекта отправляю только после полной оплаты;

﻿Варианты оплаты:

  • Приват Банк

  • PayPal

  • Безопасный платеж

Мои контакты:

JavascriptBootstrapSASSGulp
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
anodin
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$50
10 баллов
год назад
Верстка
Работа выполнена.
Претензий к заказчику нет
Ответный отзыв
guest_16428713961288
США
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$50
10 баллов
2 года назад
Верстка сайта мобильного приложения
Игорь не просто быстро справился с заданием, он справился с вёрсткой сайта в рекордные сроки! Ещё успел предложить свои варианты и при этом всё выглядело идеально. О работе с Игорем вы точно не пожалеете!
Очень приятно и продуктивно сотрудничать. Были поставлены конкретные задачи и предоставлен качественный макет для верстки. Надежный и ответственный заказчик.
Ответный отзыв
HTML-верстка
2 отзыва
$5/час
от $20от 1 дня
#97