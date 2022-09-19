Нужно сверстать сайт. Пока одна страница, чуть позже будут другие.

Просьба указывать цену за одну страницу.

Верстка под бутстрап размеры. Под все браузеры как моб так и пк(последние 3 версии).

Должно проходить проверку на валидность. Очень важно качество верстки (оптимизация кода и скорости загрузки страницы)

От Вас примеры уже сверстанных сайтов.