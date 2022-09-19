Требуется сверстать макет одностраничного сайта с несколькими секциями и параллакс эффектом. Пример макета будет предоставлен в личной переписке. Задача срочная, требуется оперативный старт работы.
Верстка
Нужно сверстать сайт. Пока одна страница, чуть позже будут другие.
Просьба указывать цену за одну страницу.
Верстка под бутстрап размеры. Под все браузеры как моб так и пк(последние 3 версии).
Должно проходить проверку на валидность. Очень важно качество верстки (оптимизация кода и скорости загрузки страницы)
От Вас примеры уже сверстанных сайтов.
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