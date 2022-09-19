Верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен32 заявки633 просмотра

Нужно сверстать сайт. Пока одна страница, чуть позже будут другие.

Просьба указывать цену за одну страницу.

Верстка под бутстрап размеры. Под все браузеры как моб так и пк(последние 3 версии).

Должно проходить проверку на валидность. Очень важно качество верстки (оптимизация кода и скорости загрузки страницы)

От Вас примеры уже сверстанных сайтов.

Bootstrap
3 года назад
anodin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

rudenko_igorr
30 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$50
5 дней
Escrow
Работа выполнена.
Претензий к заказчику нет

Заявки фрилансеров

Илья
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Билолиддин
 
24 года
3 года в сервисе
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2 года назад
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Данило
 
21 год
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2 года назад
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Товмасян
 
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2 месяца назад
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Родион
 
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месяц назад
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Георгий
 
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