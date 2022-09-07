Сверстать макет лэндига

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок237 просмотров

Добрый день,

Необходимо сверстать макет одностраничного сайта с несколькими секциями и параллакс эффектом. Пример макета вышлю в личной переписке. 

Задача срочная. Пожалуйста, оставляйте заявку только если сможете сразу же начать работу.

Спасибо!

3 года назад
guest_16467244054856
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

alexandr_belkin
Александр 
19 лет
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
$50
1 день
Escrow
Работа сделана очень качественно и быстро! Рекомендую!
Хорошая постановка задачи и приятное общение , рассчитываю на дальнейшее сотрудничество

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alexandr_belkin
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