Макет email-рассылки

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок409 просмотров

Необходимо сделать макет email письма по подготовленному ТЗ в соответствии с брендбуком.

3 года назад
LisaSitdikova
Елизавета 
30 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад

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Миша
 
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Был
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