Проект по тз

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок616 просмотров

необходима оценка по сайту 

https://vi-brand.dev1.vi-ops.net/

3 года назад
Cyxik
58 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Азизбек
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
Лідія
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
В'ячеслав
 
36 лет
3 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
5 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Иван
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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