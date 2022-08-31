Необходимо скопировать 3 страницы текущего сайта на 4 языках и подготовить их в формате статического HTML. Задача включает в себя удаление ненужного контента. Первые страницы должны быть сданы до 3 сентября, весь проект — до 8 сентября. Оплата возможна по факту выполнения или безналичным расчетом.