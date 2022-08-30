Адаптивная верстка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок728 просмотров

Адаптивно сверстать простые макеты. Макеты и тз в приложении. Бюджет 2000 грн. Оплата по факту ﻿

3 года назад
niliy78663
Володимир 
34 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

whoisleshalight
Алексей 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
$54
2 дня
Работу не выполнил. Отказался от работы спустя сутки. Не рекомендую.
Отказался от работы спустя 5 часов, не рассчитал время, заказчик удалил переписку и сегодня предъявил что я ее удалил(не честно), не рекомендую.

Заявки фрилансеров

whoisleshalight
Алексей 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
Ильсур
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Олександр
 
36 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Роман
 
22 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Роберт
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
Юрій
 
37 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Собар-али
 
22 года
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 отзыва
3 года назад
Владислав
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Константин
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Георгий
 
24 года
4 года в сервисе
Был
15 часов назад
9 отзывов(-1)
3 года назад
Миша
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
20 отзывов(-2)
3 года назад

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