Необходимо сверстать 2 страницы для десктопной версии на React и SCSS. Важные требования: соблюдение макета из Figma, внимательность к деталям и соблюдение сроков. Каждую страницу нужно согласовать по срокам, срок выполнения 2 дня на страницу. Бюджет - 2 500 руб. Работы проводятся через безопасную сделку или постоплату.
Натянуть готовую вёрстку на сайт
Нужно натянуть полностью готовую верстку на самописный и полностью рабочий сайт.
Необходимо знание Vue3.
Верстку и сайт пришлём лично.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $42HTML-верстка9 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется верстка одностраничного сайта с готовым дизайном. Необходима интеграция возможности приема онлайн платежей (карты и криптовалюта), онлайн выдачи товара и получения статистики по продажам. Живая встреча в Киеве.HTML-верстка10 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо выполнить HTML-верстку landing page на основе предоставленного макета из Фигмы. Ожидается качественная адаптивная верстка, соответствующая требованиям технического задания. Убедитесь, что все элементы дизайна правильно отображаются на разных устройствах.Завершен3 года назад
- $100
Необходима качественная HTML-верстка лендинга с акцентом на проработку мелких деталей. Срок выполнения работы составляет 2-3 дня. Ожидается внимание к дизайну и пользовательскому опыту.Завершен3 года назад
Требуется сверстать шаблон договора в формате HTML, основываясь на предоставленном docx документе. Необходимо обеспечить точное соответствие формата и структуры, чтобы итоговый шаблон был готов к использованию.HTML-верстка24 заявкиЗакрыт3 года назад
Завершите верстку проекта, включающего квиз, страницы card.html, ЖК и 1 экран. Также необходимо сверстать попапы. Подробные макеты и примеры предоставлены.Завершен3 года назад
- $10
Требуется выполнить HTML-верстку страницы по техническому заданию с сайта msk-kzn.ru. Необходимо уточнить сроки выполнения и задать все уточняющие вопросы для качественной реализации проекта.HTML-верстка15 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется выполнить HTML-верстку сайта на CMS OpenCart для мобильных и десктопных устройств. Необходимо доработать меню, добавив глубину просмотра. Макеты предоставлены. Возможна доработка технического задания с уточнением параметров.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт3 года назад