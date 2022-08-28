Сверстать 2 страницы на react и scss

$42
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок836 просмотров

Задача: сверстать декстоп версию 2 страницы ( https://skr.sh/sFe0sDtud4b , Запросы и Проекты)

Прототип: https://www.figma.com/file/K9JFlHfhLjqZoCIKgVrgLC/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD?node-id=0%3A1

Требования:

1. внимательность, соблюдение всего что в макете. Если правки по 1 странице приходится по 5 раз проверять - расходимся. . У меня нет времени, я плачу за готовый продукт, там фактически не должно быть правок.

2. соблюдение сроков. По каждой странице согласуем с вами сроки. Нарушаете - сразу расходимся без слов. Мы договорились, вы нарушили, о чем тут ещё говорить. Мне вообще не важно, что у вас происходит, главное результат.

3. работаем через безопасную сделку или постоплата. Разбиваем на этапы (1 этап = 1 страница).

Сроки: 1 страница = 2 дня. (полностью готовая, включая правки). Итого: 4 дня.

Бюджет: 2 500 руб.

Node.jsSCSS
3 года назад
lev-filimon
Семён 
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Заявки фрилансеров

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