Верстка сайта(одностраничника) дизайн готов. Живая встреч в Киеве

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок665 просмотров

Верстка сайта(одностраничника)

-с возможностью принимать онлайн платежи (карты + крипта) 

-с возможностью онлайн выдавать товар 

-с возможностью получать статистику по продажам

3 года назад
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Заявки фрилансеров

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