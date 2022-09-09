Требуется выполнить HTML-верстку страницы по техническому заданию с сайта msk-kzn.ru. Необходимо уточнить сроки выполнения и задать все уточняющие вопросы для качественной реализации проекта.
Доверстать проект
Человек взялся за проект и не доделал
Верстка и макеты тут https://drive.google.com/file/d/1y9moYzKSQGwGFZdccy4KsTf2aN6JSlWQ/view?usp=sharing
1) Надо верстать квиз, все шаги тут https://prnt.sc/WnBmSb9rtgqY
2) Доверстать страницу card.html
3) Сверстать страницу ЖК https://prnt.sc/mYI_CttgIIXe
4) Сверстать страницу 1 экран https://prnt.sc/PQVFfwBaFZsC
5) Сверстать попапи https://prnt.sc/uyPysKE_CIkt
Антибот 23+1
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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