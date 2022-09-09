Доверстать проект

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок739 просмотров

Человек взялся за проект и не доделал 

Верстка и макеты тут https://drive.google.com/file/d/1y9moYzKSQGwGFZdccy4KsTf2aN6JSlWQ/view?usp=sharing

1) Надо верстать квиз, все шаги тут https://prnt.sc/WnBmSb9rtgqY 

2) Доверстать страницу card.html 

3) Сверстать страницу ЖК https://prnt.sc/mYI_CttgIIXe 

4) Сверстать страницу 1 экран https://prnt.sc/PQVFfwBaFZsC 

5) Сверстать попапи https://prnt.sc/uyPysKE_CIkt

Антибот 23+1

3 года назад
karenjan
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Выбранный исполнитель

playsetler
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