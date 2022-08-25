Сверстать копию сайта

$120
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт27 заявок794 просмотра

Нужно сверстать копию сложного сайта, на нём есть графики. Ссылка по запросу

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