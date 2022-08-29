byvaskoni

Василий Ласточкин byvaskoni

 
29 летБеларусь/Гомель
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
ДИЗАЙН & РАЗРАБОТКА САЙТОВ

Сайт-портфолио (byvaskoni.ru)

Telegram (@byvaskoni)

E-mail ([email protected])

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
aqs55
Олег 
37 летРоссия
год в сервисе
Был
год назад
$70
9 баллов
год назад
Перенос WordPress шаблона на вёрстку
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!