ДИЗАЙН & РАЗРАБОТКА САЙТОВ
E-mail ([email protected])
Я против войны в Украине!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$70
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Портфолио
- ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН, РЫБОЛОВНЫЕ СНАСТИ30 просмотров
- ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН, ФОТОСАЛОН МЕЧТА24 просмотра
- HTML-ПИСЬМО, АССОЦИАЦИИ ПОПЕЧИТЕЛЕЙ13 просмотров
- HTML-ПИСЬМО, ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ DASHI В АМУ14 просмотров
- ВЕРСТКА, REDROCK12 просмотров
Отзывы заказчиков
$70
9 баллов
год назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!