Перенос WordPress шаблона на вёрстку

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки395 просмотров

Приветствую.

Интересует доработка данного шаблона: sitedemo.beget.tech/58

Он создан на wordPress elementor.

Нужно пересадить его на верстку и wordPress, адаптировать его под seo-сайт:

1. Сделать верхнее меню, как для пк, так и для моб. версии

2. Добавить 3 текстовых блока(текст сам не нужен) для seo-текстов на главной странице

3. Нужно сделать внутренние страницы:

3.1 шаблонную страницу на основе главной страницы, убрав лишние блоки и немного упростив шапку (под продвижение по ключевым фразам и возможностью создавать на основе этого шаблона страницы)

3.2 нужен простой блог, где можно постить тексты и фото

3.3 простая страница с контактами

Все эти разделы подвязать в меню и поменять световую схему сайта.

ElementorWordPress
3 года назад
aqs55
38 лет
3 года в сервисе
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год назад

Выбранный исполнитель

byvaskoni
30 лет
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