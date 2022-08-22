Требуется сверстать сайт по предоставленным макетам. Верстка должна точно соответствовать дизайну с допустимыми небольшими отклонениями. Заявки без указания цены и сроков не рассматриваются. Необходима только верстка, натяжка на CMS не требуется.
Проект на Битриксе
Привет всем.
Нужен партнёрский кабинет для расчета бонусов и наблюдений за начислениями.
Скину ТЗ на оценку, вёрстка уже есть.
Спасибо
Заявки фрилансеров
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