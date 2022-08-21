Требуется сверстать сайт по предоставленным макетам. Верстка должна точно соответствовать дизайну с допустимыми небольшими отклонениями. Заявки без указания цены и сроков не рассматриваются. Необходима только верстка, натяжка на CMS не требуется.
Верстка сайта
Верстка сайта по макету в Фигма
Заявки фрилансеров
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