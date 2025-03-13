Качественно | Надежно | Быстро. HTML5 | CSS3 | SCSS | JavaScript | Gulp | Webpack | БЭМ
Моя цель - сделать свою работу качественно, надежно, в срок
Портфолио: https://javidrashkhansoi.github.io/
Гарантия на верстку. В течении 7 дней после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Связь:
Почта: [email protected]
Telegram: @javidagram
Ответственность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- всегда на связи
Род занятий:
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый код.
- Верстаю из Figma
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
Технологии:
- HTML5, CSS3, JavaScript, SCSS, БЭМ, Flexbox, Grid Layout
Связь:
Почта: [email protected]
Telegram: @javidagram
Портфолио
- Портфолио4 просмотра
HTML-верстка
нет отзывов
$8/час
от $25от 1 дня
#3337