Качественно | Надежно | Быстро. HTML5 | CSS3 | SCSS | JavaScript | Gulp | Webpack | БЭМ

﻿Моя цель - сделать свою работу качественно, надежно, в срок

Портфолио: https://javidrashkhansoi.github.io/

Гарантия на верстку. В течении 7 дней после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Связь:

Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- всегда на связи

Род занятий:

- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый код.

- Верстаю из Figma

- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

Технологии:

- HTML5, CSS3, JavaScript, SCSS, БЭМ, Flexbox, Grid Layout

Связь: