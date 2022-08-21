Сверстать на bootstrap 5 сайт, главную, разделы, категории, и тд.

$300
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт26 заявок886 просмотров

Сверстать сайт, главную, разделы, категории, и тд. страницы Есть дизайн в PSD, требуется грамотно сверстать на bootstrap 5

Файлы дизайна пришлю сообщением, дизайн не сложный, но требуется сделать максимально качественно, проверка будет очень тщательная.

Важны такие факторы как:

1) кол-во dom элементов

2) скорость обработки dom браузером

3) качество самой верстки, чтобы ничего нигде не ехало

Присылайте свои работы, буду смотреть всех

Bootstrap
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