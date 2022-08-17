Необходимо сверстать thank you page для сайта на Joomla с использованием VirtueMart. Содержание страницы будет предоставлено в PDF-файле. Ожидается качественная HTML-верстка с учетом особенностей платформы.
Верстка сайту
Привіт! нам в команду на парт тайм потрібен верстальщик.
Потрібно верстати блоки, редагувати існуючі та верстати сторінки на wordpress
Заявки фрилансеров
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