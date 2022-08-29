Вёрстка HTML EMAIL

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок528 просмотров

Всем привет! Нужно поправить HTML-шаблон email для приложения iOS и, по возможности, для других приложений и версий.

HTMLiOS
3 года назад
YourGambling
Николай 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

alexandr13b
Александр 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
8 дней назад
3 года назад
$25
1 день
Escrow
Александр профессионал, рекомендую! Работа с ним прошла как по маслу, сотрудничество будет продолжено в будущем.
Все прошло отлично, всем рекомендую Николая ! Спасибо за проект !

Заявки фрилансеров

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alexandr13b
Александр 
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