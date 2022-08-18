Сверстать landing page

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок242 просмотра

Нужно сверстать лэндиг макет из PSD для рекламного сайта + адаптив под мобильные устройства

3 года назад
guest_16607467159709
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ScorpionMKXL
Даниил 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$25
4 дня
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Гиоргии
 
34 года
4 года в сервисе
Был
21 день назад
20 отзывов
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Кузьма
 
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Был
7 месяцев назад
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3 года назад
ScorpionMKXL
Даниил 
24 года
4 года в сервисе
Был
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В'ячеслав
 
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Сергей
 
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3 года назад

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