Занимаюсь HTML вёрской с использованием HTML / CSS / JS
Быстрая вёрстка и минимум кода - моя вёрстка весит мало и работает быстро!
Навыки:
- JavaScript
- HTML5 / CSS3 / SASS
- БЭМ
- GRID
- Flexbox
- Вёрстка из PSD/Figma
- Адаптивную и отзывчивую вёрстку
- Вёрстка под мобильные устройства
- Гарантия на выполненную работу ( в течении 5 дней после передачи архива с вёрсткой )
- ВКонтакте: https://vk.com/scorpionmkxl
- Telegram: https://t.me/DaniilDXX
- Личка Weblancer
Я против войны в Украине!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Портфолио
- Вертка лендинга "Походный душ"2 просмотра
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
год назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!