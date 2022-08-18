ScorpionMKXL

Даниил ScorpionMKXL

 
23 годаРоссия/Краснодар
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Занимаюсь HTML вёрской с использованием HTML / CSS / JS

Быстрая вёрстка и минимум кода - моя вёрстка весит мало и работает быстро!

Навыки:

  • JavaScript
  • HTML5 / CSS3 / SASS
  • БЭМ
  • GRID
  • Flexbox
  • Вёрстка из PSD/Figma
Что я предлагаю:

  • Адаптивную и отзывчивую вёрстку
  • Вёрстка под мобильные устройства
  • Гарантия на выполненную работу ( в течении 5 дней после передачи архива с вёрсткой )
Связь со мной:

JavascriptHTMLCSSFigmaSASS
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$30
средняя цена заказа
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год в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
год назад
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