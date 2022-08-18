Занимаюсь HTML вёрской с использованием HTML / CSS / JS Быстрая вёрстка и минимум кода - моя вёрстка весит мало и работает быстро! Навыки: JavaScript

HTML5 / CSS3 / SASS

БЭМ

GRID

Flexbox

Вёрстка из PSD/Figma Что я предлагаю: Адаптивную и отзывчивую вёрстку

Вёрстка под мобильные устройства Гарантия на выполненную работу ( в течении 5 дней после передачи архива с вёрсткой ) Связь со мной: ВКонтакте: https://vk.com/scorpionmkxl

Telegram: https://t.me/DaniilDXX

Личка Weblancer JavascriptHTMLCSSFigmaSASS

Я против войны в Украине !

— недостаточно оценок — недостаточно рекомендаций $30 средняя цена заказа — нет принятых заявок — нет постоянных заказчиков — нет безопасных платежей