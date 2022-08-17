Необходимо создать сайт компании на базе движка WordPress.

Страниц порядка 10 штук. Главная, О нас, Наши предложения, Блог, Вакансии, Обратная связь.

С дизайном можно ознакомиться здесь (верстка предполагает наличие 3х адаптивов: десктоп, планшет, мобильные браузеры)

Условия такие:

Если вам интересен проект, пишите ориентировочные цену и срок выполнения.

Далее мы связываемся по голосовому чату и знакомим с уже с деталями, проговариваем сроки реализации и оплаты.

Требования:

Опыт работы не менее 3х лет с версткой

Отличное понимание кроссбраузерной верстки

Понимание принципов оптимизации веб страниц (важна быстрая загрузка страниц, плавный скрол, оптимальное соотношение качества/загрузки изображений)

Понимание и умение работать с вопросом безопасности страниц (не применять плагины с уязвимостью)