Веб сайт на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок706 просмотров

Необходимо создать сайт компании на базе движка WordPress.

Страниц порядка 10 штук. Главная, О нас, Наши предложения, Блог, Вакансии, Обратная связь.

С дизайном можно ознакомиться здесь (верстка предполагает наличие 3х адаптивов: десктоп, планшет, мобильные браузеры)

Условия такие:

Если вам интересен проект, пишите ориентировочные цену и срок выполнения.

Далее мы связываемся по голосовому чату и знакомим с уже с деталями, проговариваем сроки реализации и оплаты.

Требования:

Опыт работы не менее 3х лет с версткой

Отличное понимание кроссбраузерной верстки

Понимание принципов оптимизации веб страниц (важна быстрая загрузка страниц, плавный скрол, оптимальное соотношение качества/загрузки изображений)

Понимание и умение работать с вопросом безопасности страниц (не применять плагины с уязвимостью)

WordPress
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MVsoft
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