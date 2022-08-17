Требуется сверстать главную страницу сайта по готовым файлам от дизайнера. Необходимо создать аналогичный сайт, подобный указанному примеру. Готовая работа должна быть представлена в виде папки с файлами и подпапками в HTML/CSS.
Змінити html верстку 2 сторінок, створити та підключити файли php
Є заново зверстані сторінки сайту tm.ua, вони залиті на інший домен тут та тут. Але верстальник помилково не створив окремі файли menu.php та footer.php та не зробив у коді підключення цих файлів через функцію include.
Файли які потребують перероблення, додаю.
Треба:
- Створити файли newmenu.php та newfooter.php.
- У файл newmenu.php включити саме меню
- У файл newfooter.php включити сам підвал
- Підключення в файлів пхп реалізувати через через функцію include
Важливо: виконати завдання так, щоб не змінити оцінку PageSpeed Insights, яка зараз = 100.
Вимоги до виконавця:
- Добрі знання та навички php. Ця вимога - суттєва, бо на сторінках є підключення файлів пхп.
- Добрі знання у htlm, css, js.
Мені не важливо, скільки років у вас досвіду, скільки сайтів у портфоліо чи скільки ви у сервісі. Мені важливо те, щоб ви змогли виконати це завдання.
Розробник: з України, з можливістю спілкування голосом по моб зв’язку та меседжерам.
Прошу пропонувати:
- Підхід до реалізації завдання.
- Терміни реалізації
- Вартість.
Розрахунок: гривнами на карту тільки після реалізації завдання.
Дякую!
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