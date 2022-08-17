Змінити html верстку 2 сторінок, створити та підключити файли php

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Завершен4 заявки389 просмотров

Є заново зверстані сторінки сайту tm.ua﻿, вони залиті на інший домен тут﻿ та тут﻿. Але верстальник помилково не створив окремі файли menu.php та footer.php та не зробив у коді підключення цих файлів через функцію include.

Файли які потребують перероблення, додаю.

Треба:

- Створити файли newmenu.php та newfooter.php.

- У файл newmenu.php включити саме меню

- У файл newfooter.php включити сам підвал

- Підключення в файлів пхп реалізувати через через функцію include

Важливо: виконати завдання так, щоб не змінити оцінку PageSpeed Insights, яка зараз = 100.

Вимоги до виконавця:

- Добрі знання та навички php. Ця вимога - суттєва, бо на сторінках є підключення файлів пхп.

- Добрі знання у htlm, css, js.

Мені не важливо, скільки років у вас досвіду, скільки сайтів у портфоліо чи скільки ви у сервісі. Мені важливо те, щоб ви змогли виконати це завдання.

Розробник: з України, з можливістю спілкування голосом по моб зв’язку та меседжерам.

Прошу пропонувати:

- Підхід до реалізації завдання.

- Терміни реалізації

- Вартість.

Розрахунок: гривнами на карту тільки після реалізації завдання.

Дякую!

CSSHTMLJavaScriptPHP
3 года назад
IgorKon
Ігор 
65 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

vitaliy_scripter
21 год
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$5
1 день
Escrow
Завдання виконане у замовлені терміни і з необхідною якістю. Все швидко та оперативно.
Грамотно поставлена задача та в цілому було приємно працювати, рекомендую!

Заявки фрилансеров

vitaliy_scripter
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