[Битрикс] Поправить кнопку купить

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки334 просмотра

День добрый. Обновили лицензию на Битриксе и обновили ядро. В категории товаров перестала работать кнопка купить. В каталоге и в карточке товаров работает. Нужно поправить.

Пожалуйста указывайте цену и сроки.

3 года назад
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Zendy
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$5
1 день
Ставили кнопку на битрикс
Good

Заявки фрилансеров

Zendy
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
Владислав
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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