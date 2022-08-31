Требуется сверстать 2 страницы для действующего сайта по макету из Figma. Шапка и подвал остаются без изменений, меняется только область контента. Адаптивный дизайн осуществляется на усмотрение верстальщика. Необходимо предоставить только верстку, без интеграции на движок.
Сверстать многостраничный сайт
https://www.figma.com/file/dAPlHTAHJ3nhjLnMeK6tOQ/... макет
https://www.moperating.kz/ - старый сайт(структура одинаковая)
ПРОЧТИТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
Сайт будет на двух языках(ru eng)
На сайте должна быть анимация
1. Прелоадер - Логотип должен собраться в виде маленьких кристалов.
2. Ховер эффекты первого экрана, и во втором блоке изумруд сделать паралаксом:
3. Ховер эффекты на блок "Наши услуги"
4. Там где карта, текст плавно появляется (не сразу весь а по скроллу),
сам круг становиться больше (то есть когда мы доскролили до блока):
Остальные стандартные ховеры, они в макете есть
Пожалуйста откликиваясь предлагайте свои цены, сроки, стеки на которых вы
реализуете все это. Ваши шаблонные отклики рассматриваться не будут.
Напишу в телеграм если только вы оставите адекватную цену и сроки.
CMS, технологии выбирайте сами. Главное что бы в админке новости добавляли. Адаптировать под мобильные устройства.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка37 заявокЗакрыт3 года назад
- $20
Требуется верстка сайта-визитки с использованием HTML и CSS, ориентированного на экраны ноутбуков и ПК. Необходима работа с Flex, плавные анимации и отзывчивый интерфейс. Код должен быть понятным. Обсуждение времени выполнения заказа после просмотра шаблона.HTML-верстканет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется HTML-верстка лендинга с каталогом товаров и корзиной по готовому макету в Figma. Оплата 40 USD. Начало работы сегодня. Необходима верстка главной страницы с учетом всех элементов.Завершен3 года назад
- $10
Требуется внести несколько простых правок в адаптивную верстку HTML. Бюджет составляет 10$, срок выполнения - 1 час. Оплата производится по готовности.Завершен3 года назад
- $100
Требуется специалист для верстки макета из Figma и натяжки на WordPress. Необходим чистый и читабельный код для новостного сайта. Макет несложный, детали будут предоставлены.Завершен3 года назад
Необходимо разработать анимацию баннеров с использованием CSS, включая вылет текста и изображений. Требуется выполнить HTML-верстку. Для теста нужно сделать 2-3 баннера до 11 вечера. Примеры работ приветствуются, также укажите стоимость.Завершен3 года назад
- $5
Необходимо скопировать существующий сайт с использованием HTML-верстки. Техническое задание будет предоставлено для детального ознакомления с требованиями и спецификациями проекта.Завершен3 года назад
- $300
Ищется верстальщик для создания адаптивного сайта на WordPress по теме инвестиций. Необходимы знания граббинга для парсинга данных, навыки работы с iframe и API. Тестовое задание займет 2 дня, полный проект состоит из 30 страниц. Условия сотрудничества обсуждаются.HTML-верстка6 заявокЗакрыт3 года назад
- $35
Требуется сверстать 4 страницы сайта на платформе Wordpress с использованием конструктора Elementor. Исходные файлы предоставлены в формате PSD. Проект предполагает возможность дальнейшего расширения сайта.HTML-верстка8 заявокЗакрыт3 года назад