https://www.figma.com/file/dAPlHTAHJ3nhjLnMeK6tOQ/... макет

https://www.moperating.kz/ - старый сайт(структура одинаковая)

ПРОЧТИТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО

Сайт будет на двух языках(ru eng)

На сайте должна быть анимация

1. Прелоадер - Логотип должен собраться в виде маленьких кристалов.

2. Ховер эффекты первого экрана, и во втором блоке изумруд сделать паралаксом:

3. Ховер эффекты на блок "Наши услуги"

4. Там где карта, текст плавно появляется (не сразу весь а по скроллу),

сам круг становиться больше (то есть когда мы доскролили до блока):

Остальные стандартные ховеры, они в макете есть

Пожалуйста откликиваясь предлагайте свои цены, сроки, стеки на которых вы

реализуете все это. Ваши шаблонные отклики рассматриваться не будут.

Напишу в телеграм если только вы оставите адекватную цену и сроки.

CMS, технологии выбирайте сами. Главное что бы в админке новости добавляли. Адаптировать под мобильные устройства.