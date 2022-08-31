Сверстать многостраничный сайт

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен23 заявки938 просмотров

https://www.figma.com/file/dAPlHTAHJ3nhjLnMeK6tOQ/... макет

https://www.moperating.kz/ - старый сайт(структура одинаковая)

ПРОЧТИТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО

Сайт будет на двух языках(ru eng)

На сайте должна быть анимация

1. Прелоадер - Логотип должен собраться в виде маленьких кристалов.

2. Ховер эффекты первого экрана, и во втором блоке изумруд сделать паралаксом:

3. Ховер эффекты на блок "Наши услуги"

4. Там где карта, текст плавно появляется (не сразу весь а по скроллу),

сам круг становиться больше (то есть когда мы доскролили до блока):

Остальные стандартные ховеры, они в макете есть

Пожалуйста откликиваясь предлагайте свои цены, сроки, стеки на которых вы

реализуете все это. Ваши шаблонные отклики рассматриваться не будут.

Напишу в телеграм если только вы оставите адекватную цену и сроки.

CMS, технологии выбирайте сами. Главное что бы в админке новости добавляли. Адаптировать под мобильные устройства.

Node.js
3 года назад
kalaisyn24
Акжол 
26 лет
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Был
14 дней назад

Выбранный исполнитель

FandriX
19 лет
3 года в сервисе
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день назад
3 года назад
$100
7 дней
Escrow
Андрей творчески подошел к проекту, сделал все красиво и ярко и очень хорошо с технической точки зрения. Были от нас некоторые корректировки, Андрей все исправил, потом внес еще несколько правок, и результат получился отличный! Рекомендую Андрея, как ответственного и хорошего специалиста по анимации, верстке!
Все отлично, понимающий заказчик, не требующий не возможного. Оплата была соизмерима затраченного времени.

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