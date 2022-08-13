Внести несколько правок простых в адаптивную верстку HTML

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен37 заявок659 просмотров

Внести несколько правок простых в адаптивную верстку HTML

Бюджет 10$ Срок 1 час

Оплата по готовности

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HTML
3 года назад
createrwebst
Андрей 
33 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
37 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

Zoraim
Артём 
21 год
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$10
1 день
Escrow
Отличный исполнитель, рекомендую к сотрудничеству!
Четкое тз, надеюсь еще поработает)

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