Верстка сайта по макету в Figma

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен45 заявок1156 просмотров

Есть сайт: printing.ru

Есть дизайн мобильной версии: https://www.figma.com/file/xtFeTYKBRh9WVcYpDNooFR/

Нужно сделать верстку.

Figma
3 года назад
PALSECAMich
Павел 
50 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

teHox
22 года
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
3 года назад
$90
7 дней
Escrow
Задание было выполнено в соответствии со всеми требованиями, с соблюдением всех необходимых технологий и даже немного раньше озвученного срока. Постоянно на связи. Реакция на любые вопросы моментальная.
Хороший заказчик, было приятно работать. Четкая постановка целей, что положительно сказалось на работе. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

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