Правки по проекту alterair

Нужен фронтенд разработчик для доработки оставшейся части работы. Задачи будут в jira и тестировать это будет manual QA. По стеку Javascript/Jquery + HTML(blade-template) + CSS(SCSS), на backend php( но по беку тасок нету ). По подсчетам работы осталось на 30-35 часов. Работаем через Gitlab. Есть подробное тз по тем пунктам которые надо поправить и переделать. Возможны созвоны с командой в google meet. По тз процентов 70 уже готово какие-то вещи уже не актуально так что более детально можно будет обсудить. ВАЖНО иметь опыт с подобными проектами на данном стеке