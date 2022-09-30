Правки по проекту alterair

$300
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки455 просмотров

Нужен фронтенд разработчик для доработки оставшейся части работы. Задачи будут в jira и тестировать это будет manual QA. По стеку Javascript/Jquery + HTML(blade-template) + CSS(SCSS), на backend php( но по беку тасок нету ). По подсчетам работы осталось на 30-35 часов. Работаем через Gitlab. Есть подробное тз по тем пунктам которые надо поправить и переделать. Возможны созвоны с командой в google meet. По тз процентов 70 уже готово какие-то вещи уже не актуально так что более детально можно будет обсудить. ВАЖНО иметь опыт с подобными проектами на данном стеке

CSSHTMLJavaScriptjQueryPHPSCSS
3 года назад
KolyaGrekalo
22 года
5 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Vaigor
Игорь 
22 года
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
3 года назад
$300
7 дней
Выполненой работой остался доволен.
Супер закажчик, проблем не возникало, всегда был на связи. Сотрудничеством доволен!

Заявки фрилансеров

Роман
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-2)
3 года назад
Vaigor
Игорь 
22 года
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
3 года назад

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