Требуется сверстать 4 страницы сайта на платформе WordPress с использованием конструктора Elementor. Проект предполагает дальнейшее расширение сайта, поэтому важна качественная верстка и возможность доработки.
Верстка дизайна под шаблон аспро Битрикса
Необходимо сверстать новый дизайн (сделан по шаблону) для готового битрикс шаблона Аспро (psd макеты).
Нужно будет использовать то что уже есть, поэтому необходимо будет, чтобы верстальщик был хотя бы минимально знаком с битриксом, чтоб знал структуру битрикса, а в идеале этого аспровского решения.
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