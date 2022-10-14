Верстка дизайна под шаблон аспро Битрикса

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок565 просмотров

Необходимо сверстать новый дизайн (сделан по шаблону) для готового битрикс шаблона Аспро (psd макеты).

Нужно будет использовать то что уже есть, поэтому необходимо будет, чтобы верстальщик был хотя бы минимально знаком с битриксом, чтоб знал структуру битрикса, а в идеале этого аспровского решения.

3 года назад
feks
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KipenOksana
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$150
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Все отлично, спасибо. Приятно работать. Сотрудничество продолжаем.
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HTML-верстка
KipenOksana
Оксана 
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