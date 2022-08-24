Необходимо исправить код форм обратной связи на лэндинге после переноса с Тильды. Требуется устранить ошибку отправки данных и активировать SSL-сертификат для домена. Ожидается, что фрилансер имеет опыт работы с HTML-версткой и настройкой форм.
Сохранить на диск сайт + косметический редизайн его (html верстка)
1. Нужно создать зеркало части сайта (сохранить страницы на диск так, что бы всё содержимое грузилось с локального диска и не использовало подгрузку с других сайтов):
https://mybestmattress.com/best-mattress [главная страница]
https://mybestmattress.com/saatva-mattress-reviews [описания 10 товаров]
https://mybestmattress.com/puffy-mattress-reviews
https://mybestmattress.com/layla-mattress-reviews
https://mybestmattress.com/winkbed-reviews
https://mybestmattress.com/plushbeds-reviews
https://mybestmattress.com/helix-mattress-reviews
https://mybestmattress.com/nectar-mattress-reviews
https://mybestmattress.com/leesa-mattress-reviews
https://mybestmattress.com/avocado-mattress-reviews
и так же вспомогательных страниц
https://mybestmattress.com/about-us
https://mybestmattress.com/contact
https://mybestmattress.com/terms-of-use
https://mybestmattress.com/privacy-policy
2. Сделать косметический редизайн - заменить цвет фона на сайте и цвета надписей/кнопок (что бы сайт не был похож на исходный). На ваше усмотрение - главное, что бы значительно отличались цвета от первоначальной версии. Особенно хочется изменить фон и цвет первого (выделенного) продукта в списке.
3. Удалить из футера/хедера все ссылки, которые ведут на описания других продуктов. В хедере удалить всё, что тут выделено красным https://d.pr/i/JM3hTc
4. Удалить на первой странице всё, что находится под фразой "If you end up not liking it, you could always turn it in and get your money back!" и аж до черного футера.
5. Сохранить страницу, помеченную как [главная страница], как index.html
6. На страницах описания товаров удалить всё, между футером и секцией "Leave your honest review". То есть, сделать так, что бы под описанием сразу шел футер, без отзывов и формы отзыва
7. Не использовать archivarix, так как нужен чистый html.
8. Желательно частичная предоплата. Могу оплатить сразу, после того, как покажете главную страницу после редизайна и на своем сервере (или ее видео).
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