1. Нужно создать зеркало части сайта (сохранить страницы на диск так, что бы всё содержимое грузилось с локального диска и не использовало подгрузку с других сайтов):

https://mybestmattress.com/best-mattress [главная страница]

https://mybestmattress.com/saatva-mattress-reviews [описания 10 товаров]

https://mybestmattress.com/puffy-mattress-reviews

https://mybestmattress.com/layla-mattress-reviews

https://mybestmattress.com/winkbed-reviews

https://mybestmattress.com/plushbeds-reviews

https://mybestmattress.com/helix-mattress-reviews

https://mybestmattress.com/nectar-mattress-reviews

https://mybestmattress.com/leesa-mattress-reviews

https://mybestmattress.com/avocado-mattress-reviews

и так же вспомогательных страниц

https://mybestmattress.com/about-us

https://mybestmattress.com/contact

https://mybestmattress.com/terms-of-use

https://mybestmattress.com/privacy-policy

2. Сделать косметический редизайн - заменить цвет фона на сайте и цвета надписей/кнопок (что бы сайт не был похож на исходный). На ваше усмотрение - главное, что бы значительно отличались цвета от первоначальной версии. Особенно хочется изменить фон и цвет первого (выделенного) продукта в списке.

3. Удалить из футера/хедера все ссылки, которые ведут на описания других продуктов. В хедере удалить всё, что тут выделено красным https://d.pr/i/JM3hTc

4. Удалить на первой странице всё, что находится под фразой "If you end up not liking it, you could always turn it in and get your money back!" и аж до черного футера.

5. Сохранить страницу, помеченную как [главная страница], как index.html

6. На страницах описания товаров удалить всё, между футером и секцией "Leave your honest review". То есть, сделать так, что бы под описанием сразу шел футер, без отзывов и формы отзыва

7. Не использовать archivarix, так как нужен чистый html.

8. Желательно частичная предоплата. Могу оплатить сразу, после того, как покажете главную страницу после редизайна и на своем сервере (или ее видео).