Добавить полей для редактирования текста на сайт на вордпрессе

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок282 просмотра

Нужно добавить полей для редактирования текста на сайт на вордпрессе и доделать карусель отзывов, чтобы при долистывании до конца она не останавливалась, а зацикливалась.

WordPress
3 года назад
PrimatNaMaximum
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

vlyaskovskij
Владислав 
24 года
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$10
1 день
Владислав очень оперативно взялся за работу, сделал все быстро и качественно. Результаты предоставил и детально разъяснил что и как. Определенно рекомендую Владислава как ответственного и профессионального мастера.
Хороший заказчик. Понятно сформулировал задачу и всегда был на связи. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
31 год
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
12 отзывов
3 года назад
Егор
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Оксана
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
44 отзыва(-2)
3 года назад
Кристина
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
vlyaskovskij
Владислав 
24 года
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Алина
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Натянуть дизайн из фигмы на текущий сайт WP Woocomerce

    Требуется натянуть дизайн из Figma на текущий магазин на платформе WP Woocommerce. Сайт полностью функционирует, изменения в дизайне не глобальные. Необходимо выполнить HTML-верстку и адаптацию существующего контента под новый дизайн.

    FigmaNode.jsWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Поправить капчу в форме

    Необходимо исправить капчу в HTML-форме, чтобы изображения отображались корректно. В настоящее время капча работает, но не показывает картинки, что приводит к спаму. Ожидается доработка для улучшения функционала и защиты от нежелательных заявок.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нужно сделать верстку по макету

    Требуется выполнить HTML-верстку страницы по предоставленному макету из Фигмы. Необходимо указать примерное время выполнения и цену за час работы. При отклике обязательно дайте информацию о сроках и стоимости.

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка и натяжка сайта на MODX

    Требуется адаптивная верстка сайта с установкой на MODX и настройкой блоков. Укажите стоимость отдельно за верстку и натяжку на CMS. Гарантируем регулярные объемы работы для хорошего исполнителя.

    MODX
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • ITifico верстка сайту

    Необхідно зверстати сайт ITifico за дизайном з Figma, використовуючи React (functional components) та чистий код. Важливо дотримуватись BEM або іншого фреймворка для зрозумілості коду, оскільки в майбутньому планується підтримка сайту. Потрібно надати приклади вже реалізованих проектів та відповісти на питання щодо реалізації перекладу та плану виконання проекту.

    Node.js
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка страницы под адаптивный дизайн с нуля

    Требуется сверстать страницу из PDF документа вручную с использованием HTML и CSS для адаптивного дизайна. Код должен быть готов для встраивания на сайт WordPress. Отсечки по медиа ширине: от 320 до 1860. Все изображения и иконки должны быть взяты из PDF файла.

    CSSHTMLWordPress
    HTML-верстка35 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка сайта

    Требуется верстка сайта на 3-4 страницы с использованием HTML5 и CSS3. Проект простой, есть примеры верстки, но нет макетов. Ожидается выполнение работы за 3-4 часа.

    HTML
    HTML-верстка124 заявки
    Закрыт
    3 года назад