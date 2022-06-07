PrimatNaMaximum

Андрей Уразовский PrimatNaMaximum

 
24 годаУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
vlyaskovskij
Владислав 
23 годаУкраина
2 года в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
год назад
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Хороший заказчик. Понятно сформулировал задачу и всегда был на связи. Рекомендую!
Владислав очень оперативно взялся за работу, сделал все быстро и качественно. Результаты предоставил и детально разъяснил что и как. Определенно рекомендую Владислава как ответственного и профессионального мастера.
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