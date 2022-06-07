PrimatNaMaximum

Нужно добавить полей для редактирования текста на сайт на вордпрессе и доделать карусель отзывов, чтобы при долистывании до конца она не останавливалась, а зацикливалась.
HTML-верстка1 исполнитель
Завершен
год назад
Нужно добавить полей для редактирования текста на сайт на вордпрессе и доделать карусель отзывов, чтобы при долистывании до конца она не останавливалась, а зацикливалась.
В какой-то момент сломался сайт, написанный мне под ключ на вордпрессе, а его создатель перестал выходить на связь. После заполнения текста и добавления фотографий, сайт не выкладывает нормально пост как раньше. Мне нужно выкладывать на сайте ...