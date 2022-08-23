Натянуть дизайн из фигмы на текущий сайт WP Woocomerce

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок1181 просмотр

Необходимо натянуть дизайн на магазин. Сайт сейчас полностью функционирует, так что не с нуля. Изменения в дизайне не глобальные.

https://www.figma.com/file/e8HMXeGqQZqgU7oVuh4caE/%D0%98%D0%9D%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%95%D0%A2-%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%90%D0%97%D0%98%D0%9D?node-id=0%3A1

https://formthotics.moscow/login/

Для входа в каталог: [email protected]

пароль: info777

FigmaNode.jsWordPress
3 года назад
R0LeXx
Роман 
34 года
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год назад

Выбранный исполнитель

AkbarshoxOlimjon
20 лет
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Был
2 года назад
3 года назад
$40
5 дней
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик с которым комфортно работать. Коммуникация 100% )

Заявки фрилансеров

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