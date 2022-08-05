Исправить ошибки на сайте VUE JS

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки525 просмотров

В интернет магазине разработаном на VUE js, имеется каталог готовых изделий и деталей к ним. Данные товаров приходят по API с Бекэнда. Необходимо исправить вывод товаров в каталоге. Исправить ошибки необходимо до конца дня 05.08.22. Документ прикрепляем.

JavaScriptVue.js
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a-luxkz
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