Горизонтальное меню - Добавить выпадающие пункты

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок520 просмотров

Есть простое горизонтальное меню, уже адаптированное под мобильные.

1. Нужно добавить выпадающие пункты меню, с адаптацией, желательно не менять основные стили самого меню.

Или же предлагать свои варианты, с радостью рассмотрю все предложенное.

Цена ваша, отвечать буду только на заявки с предложенной ценой. "Напишите в скайп - обсудим, сразу удаляю."

Пример что должно быть - https://xn----7sbbaqhlkm9ah9aiq.net/news-new/adaptivnoe-vipadayushchee-menyu-na-jquery.html

3 года назад
rvg022
37 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

tun_sako
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва(-1)
3 года назад
$10
1 день
Escrow
Рекомендую, очень ответственный исполнитель, выполнил заказ, проверил, установил скрипт на сайт, помог разобраться, и выходит на связь всегда при возникновении вопросов по данному скрипту.
Работать с Вадимом было легко и приятно Отмечу положительные качества: - Быстрый ответ на сообщения - Четкая постановка задачи - Адекватность в общении и требованиях Однозначно рекомендую Вадима в качестве заказчика и также буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Влад
 
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tun_sako
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