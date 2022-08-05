Требуется выполнить HTML-верстку блога для магазина на платформе Opencart 2.3.0.2. Дизайн для верстки основан на предоставленных скриншотах. Результат должен быть похож на референс, но не обязательно с точностью до пикселя. Специалисты по Figma не требуются.
Горизонтальное меню - Добавить выпадающие пункты
Есть простое горизонтальное меню, уже адаптированное под мобильные.
1. Нужно добавить выпадающие пункты меню, с адаптацией, желательно не менять основные стили самого меню.
Или же предлагать свои варианты, с радостью рассмотрю все предложенное.
Цена ваша, отвечать буду только на заявки с предложенной ценой. "Напишите в скайп - обсудим, сразу удаляю."
Пример что должно быть - https://xn----7sbbaqhlkm9ah9aiq.net/news-new/adaptivnoe-vipadayushchee-menyu-na-jquery.html
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка6 заявокЗакрыт3 года назад
- $45
Необходимо перевести картинку PNG в Figma для верстки сайта HTML. Задача включает создание главной страницы с каталогом товаров и корзиной. Важно перенести все элементы из PNG в Figma без адаптива. Оплата 45 USD.HTML-верстка33 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется доработка HTML-верстки в соответствии с предоставленным техническим заданием. Необходимо учесть все указанные требования и стандарты верстки.HTML-верстка40 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется выполнить HTML-адаптивную верстку сайта по предоставленному макету PSD. Необходимо создать лендинг с каталогом товаров и корзиной. Ожидается оперативное выполнение задания.HTML-верстка61 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется опытный верстальщик для быстрого и качественного выполнения адаптивной HTML-верстки страниц. Необходимо аккуратно сверстать все отступы по макету. Срок выполнения - неделя. Приветствуется только профессиональный подход, новички не рассматриваются. Ознакомьтесь с дизайном и готовьтесь к сжатым срокам.Завершен3 года назад
Необхідно скопіювати лендінг та розмістити його на новому домені. Змінити назву сайту, додати телефонні номери, текст у шапці, змінити основний колір, прибрати деякі блоки, додати іконки Viber і Telegram, а також Бінотел.Завершен3 года назад
Требуется внести правки на сайте в Тильде. Основные задачи: вставить видео в экран смартфона в шапке, провести небольшой редизайн, поправить и добавить элементы дизайна без серьезных изменений. Ожидается качественная HTML-верстка и креативный подход к дизайну.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $250
Требуется выполнить HTML-верстку веб-проекта, состоящего из 12 страниц. Проект несложный, однако необходимо разработать модуль для редактирования дизайн-карточек. Полная ссылка на макет будет предоставлена после обсуждения деталей.Завершен3 года назад
- $30
Требуется разработка одностраничного HTML-файла для последующей генерации PDF с использованием библиотеки MPDF на PHP. Необходимо использовать табличную верстку и учесть ограничения по стилям. При успешном выполнении, возможна регулярная работа по созданию подобных PDF-документов.Завершен3 года назад
Требуется сверстать небольшую email рассылку в формате HTML. Укажите цену и сроки выполнения работы. Обратите внимание на требования к дизайну и адаптивности.Завершен3 года назад