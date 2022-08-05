Есть простое горизонтальное меню, уже адаптированное под мобильные.

1. Нужно добавить выпадающие пункты меню, с адаптацией, желательно не менять основные стили самого меню.

Или же предлагать свои варианты, с радостью рассмотрю все предложенное.

Цена ваша, отвечать буду только на заявки с предложенной ценой. "Напишите в скайп - обсудим, сразу удаляю."

Пример что должно быть - https://xn----7sbbaqhlkm9ah9aiq.net/news-new/adaptivnoe-vipadayushchee-menyu-na-jquery.html