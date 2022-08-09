Требуется выполнить HTML-верстку блога для магазина на платформе Opencart 2.3.0.2. Дизайн для верстки основан на предоставленных скриншотах. Результат должен быть похож на референс, но не обязательно с точностью до пикселя. Специалисты по Figma не требуются.
Нужен верстальщик с хорошим опытом. Быстро и качественно.
Добрый день ! Нужен верстальщик с опытом верстки, умеющий аккуратно и быстро верстать все отступы по макету одним словом профи. Новички пожалуйста не тратьте время. Нужно сверстать странички адаптив, мобильная на свое усмотрение, неделя на выполнение задания, если чувствуете что справитесь буду рад с вами поработать, без затягивания сроков в данном проекте нет возможности есть сроки и точка. Так что внимательно ознакомитесь с дизайном тут нужен профи быстро и качественно сверстать.
Сам проект вернее часть его https://www.figma.com/file/oq0Y8I7Y4dJSmODdnK7xTC/CASAMAZING_Index-(Dashboard-and-profil) вторая часть будит оговаривается отдельно.
Спасибо за внимание и понимания жду ваших предложений.
Выбранный исполнитель
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