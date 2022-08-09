Нужен верстальщик с хорошим опытом. Быстро и качественно.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок613 просмотров

Добрый день ! Нужен верстальщик с опытом верстки, умеющий аккуратно и быстро верстать все отступы по макету одним словом профи. Новички пожалуйста не тратьте время. Нужно сверстать странички адаптив, мобильная на свое усмотрение, неделя на выполнение задания, если чувствуете что справитесь буду рад с вами поработать, без затягивания сроков в данном проекте нет возможности есть сроки и точка. Так что внимательно ознакомитесь с дизайном тут нужен профи быстро и качественно сверстать.

Сам проект вернее часть его https://www.figma.com/file/oq0Y8I7Y4dJSmODdnK7xTC/CASAMAZING_Index-(Dashboard-and-profil) вторая часть будит оговаривается отдельно.

Спасибо за внимание и понимания жду ваших предложений.

3 года назад
Builders
42 года
16 лет в сервисе
Был
19 часов назад

Выбранный исполнитель

3221vbif
21 год
6 лет в сервисе
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3 года назад
$70
2 дня
Escrow
Спасибо Михаилу специалист, буду с ним работать дальше.
Отличный заказчик рекомендую!

Заявки фрилансеров

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