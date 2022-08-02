Добрый день!

Прошу указать стоимость проекта, а так же предоставить портфолио своих выполненных задач;

Готов участвовать в создании ТЗ и постоянных запланированных встречах для обсуждения.

Важно - выполнять поставленные задачи в запланированный срок и всегда быть на связи.

Необходимо создать отчёт в котором будет возможно использовать связи между Лидами-Сделками-Заказами-Календарём рабочего времени Менеджеров;

Выполнять другие задачи связанные с интеграцией с телефонией и 1С.