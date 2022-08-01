Требуется HTML-верстка для простого магазина и трех лендінгов с макетами в PSD. Лендінги должны быть адаптивными и включать эффекты, как на указанных примерах. Необходимо обеспечить корректное отображение на мобильных устройствах.
Верстка сайта
Верстка на tailwind + несколько приложений на vue
Проект уже начали, задана структура, готово некоторое количество страниц. Подробную информацию отправлю, задачи обсудим
Заявки фрилансеров
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