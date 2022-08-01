Верстка сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок609 просмотров

Верстка на tailwind + несколько приложений на vue

Проект уже начали, задана структура, готово некоторое количество страниц. Подробную информацию отправлю, задачи обсудим

Vue.js
3 года назад
danova_a
Анна 
35 лет
4 года в сервисе
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6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
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